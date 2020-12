Elisabetta Gregoraci si prepara alla nuova puntata del Grande Fratello Vip dopo aver deciso di lasciare il reality. Elisabetta Gregoraci è stata una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e ora, inseguita dai paparazzi, ringrazia i suoi follower sul social.

Elisabetta Gregoraci dopo tre mesi di reclusione al Grande Fratello Vip, in attesa di tornare in studio, è riapparsa sui social per ringraziare i suoi fan e avvisare di aver ripreso la sua attività: “Bello tornare alla vita dopo 3 mesi di isolamento – ha fatto sapere nelle stories - Volevo salutarvi e ringraziarvi per il vostro affetto, vi ho sentito e vi sento tanto ed è fantastico tutto questo… Sono tornata sul social, sono nuovamente operativa… Vi bacio”.

E sempre dal social si nota che a Elisabetta non di certo manca la compagnia, data la presenza di numerosi paparazzi ad attenderla fuori di casa.

