Walter Nudo: «Adesso cosa faccio? Aiuto le donne a comprendere l’uomo»

Walter Nudo, 53 anni, unico personaggio ad aver vinto sia l'Isola dei Famosi (prima edizione condotta da Simona Ventura) sia Grande Fratello Vip (terza edizione con Ilary Blasi) ha chiuso con la televisione. L'ex spogliarellista, attore e modello ha deciso di pubblicare sui suoi canali social alcuni video in cui espone i suoi consigli per le donne in relazione con l'uomo. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Walter Nudo

«Voglio rispondere alle tonnellate di messaggi che mi chiedono: ‘Ma cosa fai adesso che non fai più televisione?Cosa fai nella vita?’ - ha sottolineato Walter Nudo nelle sue Instagram stories -. Dopo tanti video ancora molte persone non l’hanno capito. Non ha importanza, lo spiego per bene adesso. Aiuto le persone. Ma chi aiuto? Aiuto le donne a comprendere l’uomo. Se vogliono un rapporto straordinario con loro. Se non lo vogliono per carità. Ma se vogliono un rapporto straordinario con l’uomo lo devono prima comprendere».

Le lezioni

«Donne attenzione - ha sottolineato Walter Nudo in uno dei suoi ultimi video social -. Se voi vi lamentate e avete quelle tempeste emotive con il vostro uomo e lui non reagisce e sta passivo. Non è un buon segno se non cerca di calmarti e farti capire che forse stai esagerando.

L'ex spogliarellista ha aggiunto: «Quando un uomo ama una donna la ama come se fosse sua figlia, provvede a lei, pensa a lei, vuole proteggerla. La donna ama l’uomo come se fosse il suo genitore. Ora in natura noi siamo destinati a perdere i nostri genitori, ma non i figli. Ultimi studi dimostrano che le donne sono attirate da uomini che mettono loro paletti e limiti. Le donne sono molto attratte da un uomo che non cerca di compiacerle. Se stai con un uomo che ti dice sempre di sì allora la chimica va giù. Invece se stai con un uomo che non cerca di compiacerti e ti dice cosa e come, ti piacerà. Questo perché ti sentirai guidata e sentirai che lui è un leader e capirai che hai fatto la scelta giusta scegliendo lui».

