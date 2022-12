Very e Sasy, la figlia 17enne Carmen incinta e il tira e molla con Kekko: la telenovela infiamma TikTok

Potrebbe essere una di quelle storie narrate da Maria De Filippi il sabato sera a C'è posta per Te, oppure una trama da telenovela argentina. E invece no, è semplicemente uno dei casi più discussi negli ultimi giorni su TikTok. È la storia (vera) che parte da Very e Sasy, diminuitivo di Veronica e Salvatore Boriello, coppia di tiktoker napoletani.

Una storia fatta da amore e di passione: da anni ormai sono sposati e sono genitori di cinque figli. Very e Sasy sono diventati una certezza per il mondo del web: a rendere però piccanti e interessanti le loro avventure quotidiane, c'è la figlia maggiore Carmen, fidanzata con Kekko, un'altra star di TikTok.

La modella su TikTok: «Sono stanca di essere così bella, a lavoro ho solo problemi». Pioggia di critiche

Mamma allatta il figlio al supermercato e pubblica il video su TikTok. Ma la sua scelta divide gli utenti: «Indiscreta»

La storia di Carmen e Kekko

Il loro amore è nato sotto i riflettori (social) e la recente rivelazione della gravidanza della 17enne Carmen ha creato un vero e proprio psicodramma 2.0: ad annunciare la buona novella è direttamente il profilo ufficiale di Very e Sasy, e la notizia non passa inosservata dato che il profilo conta più di un milione di follower.

Tra i commenti, però, si legge che Kekko, fidanzato di Carmen e futuro papà del bimbo, ha deciso di lasciare la futura mamma ancora prima di scoprire la gravidanza, per motivi ignoti. E infatti pare che il papà non sia presente (o meglio, non si vede) nel video della prima ecografia, pubblicata dalla futura nonna Veronica.

Kekko viene così sommerso dalle critiche, e accusato di essere un irresponsabile e immaturo. In sua difesa, però, arriva la mamma Giusy, che smentisce tutto e condivide un video in cui conferma la presenza del figlio durante l'ecografia: secondo Giusy è stata mamma Veronica a tagliarlo dalle immagini, furbescamente, per «creare zizzania» o semplicemente per mettere il figlio in cattiva luce. Il tormentone diventa il suo «ci stivn o nun ci stivn» («c'erano o non c'erano?»).

È a questo punto che la vicenda si fa interessante. Inizia così una battaglia social, con le due mamme che si sfidano a suon di TikTok attraverso canzoni napoletane (scritte da loro). Ma a rompere il silenzio una volta per tutte è Kekko, che conferma di essere stato presente durante l'ecografia, e non solo, a cuore aperto ha detto di volersi occupare del figlio (quando nascerà), sempre che la futura mamma 17enne glielo permetta.

A questo punto agli utenti di Tiktok, ormai presissimi dalla vicenda, non resta che sperare che la coppia possa riconcilliarsi e che le acque tra le due famiglie, ma soprattutto tra le due consuocere, possano calmarsi. La situazione però non è semplice, perché scende in campo anche Carmen, con un altro video TikTok in cui canta (ovviamente in napoletano) «che ci faccio con un uomo come te, che non può darmi quello che voglio?». Giusy risponde da par suo, con un altro video in cui parla di «cattiveria».

Ma non è finita qui: interviene, sempre su TikTok, Nippolo, un amico di famiglia di Very e Sasy, interviene «per fare chiarezza» (e ci riesce fino a un certo punto), ma Giusy risponde anche a lui e gli suggerisce di comprare un "sciupa sciups", dandogli senza mezzi termini del lecchino. Non ci state capendo niente? A questo punto Veronica, in un altro video, racconta che «mi ha chiamato Pinocchio, finalmente abbiamo trovato qualcuno che lo sostituisce. Bravo!».

Ad aggiungere altra carne sul fuoco, l’ospitata di Sasy in una diretta tv in cui ha rincarato la dose dicendo che Giusy, mamma di Kekko, sarebbe addirittura arrivata al punto di consigliare al figlio di chiedere a Carmen di abortire. Una proposta che però la famiglia della 17enne ha considerato «indecente» e che non è stata da loro minimamente presa in considerazione.

L'ultimo capitolo lo regala invece Kekko, che si filma alla guida della sua auto (non si fa!) per fare anche lui chiarezza, e anche lui ci riesce fino a un certo punto. Se non era per lei non arrivammo a quello che stavi tu davanti ad arrivare - spiega Kekko, si fa per dire - Ma io non ci faccio neanche peso a queste cose ti dico la verità, perché quella persona che è nato tutto il succo io l'ho considerata sempre come un padre e tanto meno anche a te». E infine: «Il passato è il passato, non conta, guarda avanti è importante, tutto a posto». Tutto chiaro, no?

Visto che nessuno ne sta parlando lo faccio io perché conosco il mio pubblico e so che vi state perdendo un importante drama/show e questo account come ben sapete è ormai testata giornalistica.



Cosa sta succedendo su Tik Tok Napoli. A thread. pic.twitter.com/eOW1r7d3jQ — SpillThePompiPompi (@stopridingmyD) December 6, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Dicembre 2022, 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA