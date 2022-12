«Sono caduta in un tombino e mi sono spaccata la vag**a»: l'incredibile racconto choc di una tiktoker

Grace Rivers è una tiktoker di 20 anni diventata nota sulla piattaforma cinese per aver raccontato ai follower di essersi rotta la vagina dopo essere precipitata dentro un tombino a causa di un momento di distrazione. Lo racconta sorridendo su TikTok, ma il dolore (e l'imbarazzo) provato in quel momento non lo dimenticherà mai.

Il racconto su TikTok

Grace ha rivelato ai suoi 60 mila follower di essersi spaccata le parti intime per aver poggiato male i piedi per terra. Ha raccontato che quella sera era uscita a cena con la sua fidanzata del college e dopo una breve passeggiata la coppia stava per tornare nei dormitori, ma a causa di un passo sbagliato si è ritrovata a dover andare d'urgenza in ospedale mezza nuda.

Il tombino era piccolo quindi non si era resa conto della sua presenza: «Era grande abbastanza per una gamba e la mia ci è finita dentro», ha raccontato la tiktoker. Poi continua: «Il danno però è che la mia vagina ha colpito il bordo del tombino... il dolore non è stato fortissimo ma dopo pochi minuti mi sono accorta che stavo sanguinando dalle parti intime così la mia ragazza ha chiamato l'ambulanza».

Grace si è dovuta spogliare dei suoi jeans, rimanendo nuda di fronte ai paramedici che con l'ambulanza l'hanno portata al pronto soccorso: «Sono rimasta nuda per tutto il tempo. Mi hanno coperto con un lenzuolo ma per controllare la situazione della mia vagina sono venuti circa venti dottori, non dimenticherò mai l'imbarazzo di quel giorno», ha chiosato la tiktoker.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Dicembre 2022, 22:41