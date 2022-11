Tiktok, l'artista dei sandwich che aiuta i senzatetto: i video virali hanno commosso milioni di persone

di Redazione web

Sono diventati virali su TikTok, i video del tiktoker Milad Mirg che cucina per i senzatetto e sul proprio profilo social si batte contro gli sprechi alimentari. Il creator conta più di sei milioni di follower.

I video virali

I video dello youtuber e ora anche tiktoker, Milad Mirg, classe 1999, hanno fatto il giro dei social. Il giovane creator infatti, ha un'impostazione precisa per i suoi video: comincia ripostando i contenuti dei colleghi "spreconi" ovvero coloro che mostrano come buttano grandi quantità di cibo solo per scatenare migliaia di commenti indignati. Milad invece, investe le stesse quantità di cibo ma al contrario di chi spreca, prepara dei sandwich per i senzatetto.

La distribuzione dei panini

Una volta preparati tutti i panini, Milad esce con alcuni amici e li consegna ai meno fortunati che, molto affamati, li prendono ben volentieri. Sotto i post del tiktoker ci sono migliaia e migliaia di complimenti che provengono da tutto il mondo.

