Ludovica Valli "dimenticata" dalle sorelle Eleonora e Beatrice a Verissimo, le frecciate social

di Alessia Di Fiore

Beatrice Valli e Marco Fantini sono stati ospiti a Verissimo nella puntata di ieri pomeriggio, sabato 2 dicembre. Davanti a Silvia Toffanin, i due hanno ripercorso i momenti della loro storia d'amore, dalla scelta di Marco a Uomini e Donne, alla nascita del loro figli, al matrimonio avvenuto a Capri lo scorso anno.

I due hanno anche rivelato, che nel 2024, si sposeranno in chiesa, così da permettere ad alcuni membri della famiglia, assenti alla cerimonia sull' isola campana, di poter partecipare.

La lettera

Infine c'è stato il momento della lettera, una serie di parole dedicate alla coppia, scritte da una delle sorelle di Beatrice, Eleonora, che ha colto l'occasione per congratularsi con la sorella e il suo compagno per il lavoro che svolgono quotidianamente all'interno della loro famiglia e elogiando la loro onestà e il loro amore.

A non essere minimamente menzionata, Ludovica Valli, la più giovane delle sorelle ed ex tronista di Uomini e Donne, la quale sui social ha risposto alle provocazioni di un utente (che nella vicenda voleva trovare del marcio), facendo luce sul fatto che lei non fosse stata informata di niente, di non essere a conoscenza della lettera e di smettere di creare film inutili sul rapporto con le sue sorelle.

Non è la prima volta che Ludovica e Beatrice finiscono sulla bocca degli utenti, molti sono i commenti che narrano di un cattivo rapporto tra le due e di una rivalità.

Ma le sorelle hanno sempre smentito tutto, hanno semplicemente ammesso di essere molto diverse tra loro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 16:01

