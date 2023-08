Valentina Ferragni, sempre più in love col suo Matteo Napoletano: si scatenano in discoteca

di Redazione Web

Amore e colori. Valentina Ferragni è sempre più felice insieme al suo Matteo Napoletano. Ormai, ufficialmente fidanzati, i due non si nascondono più e fanno coppia fissa. Anche in famiglia Matteo è stato presentato da tempo e, sembra, che le sorelle Ferragni siano contente del nuovo arrivato. E quindi, largo a foto, stories, post e battute. Nelle ultime ore, Valentina ha pubblicato delle stories con il neo fidanzato mentre si diverte in vacanza. Ballano in discoteca, si abbracciano, sorridono e sembrano più che felici: «Quando sei felice e lo sai» scrive Valentina in didascalia. Procede quindi tutto a gonfie vele tra loro, nonostante la differenza di età che è stata più volte criticata.

Allo scoperto

Dopo mesi di supposizioni e appostamenti di paparazzi, con fotografie non chiare, la sorellina di Chiara Ferragni ha ufficializzato la sua nuova relazione con il modello Matteo Napoletano e la loro storia d'amore sta già facendo impazzire i fan e gli hater che hanno iniziato a creare polemiche a causa della loro differenza d'età. Valentina Ferragni ha, infatti 30 anni, mentre Matteo Napoletano ne ha 21, ma per entrambi questo non sembra essere un problema. Valentina Ferragni ha voluto giocare con i suoi follower e prendere in giro la mente ottusa dei suoi hater, scrivendo come caption alla foto insieme al suo nuovo fidanzato: «Young (or should I say younger?), wild & free» (giovane, o forse dovrei dire più giovane, selvaggio e libero).

