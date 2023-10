Valentina Ferragni nostalgica: «Questo è il condominio dove ho abitato per 8 anni. Ora ci vive una persona speciale»

di Redazione Web

Valentina Ferragni, sorella di Chiara, è oggi un'affermata imprenditrice e una delle influencer più seguite su Instagram. D'altronde, essere sorella di una persona così nota non è cosa semplice, specie se le passioni sono le stesse e le ambizioni gravitano nel medesimo ambiente. Tuttavia, la sorella di Chiara Ferragni sembra non esser mai stata toccata dall'invidia e ha utilizzato a meglio il tempo per farsi apprezzare dai suoi fan. Infatti, nelle ultime ore, Valentina Ferragni ha voluto condividere con i suoi follower, attraverso le sue Instagram stories, un momento speciale. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Il nuovo showroom milanese

Valentina Ferragni Studio ha inaugurato il suo nuovo showroom milanese a maggio 2023, uno spazio di oltre 150 metri quadrati che ospita anche gli uffici del brand. Un’ulteriore affermazione per il marchio di gioielli, fondato nel 2020 da Valentina Ferragni è già arrivato poco più di due anni in 450 gioiellerie sul territorio italiano. L'obiettivo di quest'anno è quello di portare avanti la propria espansione estera in paesi europei come la Germania e la Spagna, ma anche negli Stati Uniti.

