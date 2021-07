Uomini e donne, Gemma Galgani ritrova l'amore? La risposta di Marco Firpo: «La sto aspettando...»

Ultimamente Gemma Galgani, storica dama del trono over di “Uomini e donne” ha fatto sapere di pensare spesso a Marco Firpo. L’ex cavaliere ha risposto all’appello della dama: «La mia porta è sempre aperta, la sto aspettando».

Uomini e donne, Marco Firpo: «Gemma Galgani? La sto aspettando...»

Gemma Galgani protagonista di “Uomini e donne”, è tornata a parlare dell’ex cavaliere Marco Firpo, ultimante di nuovo nei suoi pensieri. Dal canto suo Marco Firpo non ha tardato a rispondere al suo appello, facendo intravedere più che chiaramente un’apertura nei suoi confronti: «Io non ho la televisione in casa – ha fatto sapere in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne” - Non vedo Gemma in tv. Me la ricordo com’era, ricordo i momenti che la vita mi ha regalato con lei. Ho in mente ogni minuto, ogni istante, e voglio tenere tutto vivo. Anche se le ho detto che non c’è bisogno che mi chiami. Basta che si fermi a guardare il tramonto, e mi troverà lì. Lei ha le chiavi di casa mia, può venire quando vuole. La mia porta è sempre aperta e non ho mai cambiato la serratura, Posso dire che ha le chiavi anche in senso metaforico. Mi piacerebbe rivederla al più presto, la sto aspettando».

Ultimamente Marco Firpo ha avuto problemi di salute, che ha superato: «Ho attraversato dei cicloni negli ultimi anni, dal punto di vista della salute. Ora mi sento in forma, sono consapevole che i mie giorni non sono infiniti e quindi vivo nella maniera più serena possibile. Mi dedico a tutto quello che mi piace e mi entusiasma».

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Luglio 2021, 13:50

