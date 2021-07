E' morta Nerina Pieroni, l'81enne che conquistò la giuria di Tu si que vales con la sua musica. Nella residenza per anziani Chianoc di Savigliano, in provincia di Cuneo, è morta Nerina Pieroni a 81 anni. Amava suonare per gli altri ospiti della casa di riposo e con il suo pianoforte aveva conquistato anche i giudici di Tu si que vales, la trasmissione condotta da Maria De Filippi e Gerry Scotti.

La professoressa di musica aveva fatto breccia nel cuore della giuria del talent televisivo commuovendo Belen Rodriguez e tutta Italia. Con la sua vitalità e i suoi capelli bianchi aveva conquistato tutti. L'amore per la musica e per il pianoforte l'avevano resa celebre all'età di 80 anni e da poco si è spenta nella Rsa dove era ospite.

L'età non le aveva mai impedito di coltivare la sua passione e la sua agenda era ancora fitta di concerti da tenere. Ad esempio, domani sera sarebbe stata protagonista di un'esibizione a Limone Piemonte.

Nerina diventò famosa grazie al programma di Mediaset, ma nel cuneese e in tutto il Piemonte erano già in tanti ad amare la sua musica. Nel 2020 conquistò con la sua performance il pubblico dell'Anima Festival di Cervere e da lì, dopo la standing ovation, si aprirono le porte della Tv con la partecipazione a Tu si que vales. Tra i suoi fan più sfegatati c'era sicuramente Maria De Filippi che mai ha nascosto la sua passione verso una donna che con le dita era capace di incantare tutti.

Nerina, alla fine, non vinse l'edizione di Tu si que vales, ma tornò nella sua residenza per anziani con la soddisìsfazione di chi era riuscito ad incantare ed emozionare l'Italia intera. La musica era la sua vita. La sua prima esibizione fu nel 1945. Dopo la pensione smisa per 20 anni, ma negli ultimi tempi aveva ritrovato la passione che l'aveva fatta innamorare della musica. Lunedì alle 15 i suoi amici della residenza di Chianoc daranno l'ultimo saluto a Nerina che poi verrà trasferita al cimitero, dove verrà sepolta assieme a suo marito.

