Raffaella Carrà, le sue ceneri arriveranno all'Argentario il 5 agosto

Le ceneri della Carrà arriveranno giovedì 5 agosto a Monte Argentario. Per il suo trigesimo sarà celebrata una messa di suffragio alle ore 11.30 presso la Chiesa di Santo Stefano Protomartire a Porto Santo Stefano.

Leggi anche - Raffaella Carrà, anche in Italia un luogo dedicato all'artista: cosa le sarà intitolato

Ai funerali della Carrà era stato annunciato che le ceneri della regina della tv italiana sarebbero passate da San Giovanni Rotondo (per la sua devozione a Padre Pio). Ora invece, saranno riportate nel luogo stabilito per il riposo, su volontà della Carrà.

La funzione sarà celebrata dal parroco don Sandro Lusini e sarà aperta al pubblico, ovviamente secondo le regole anti-Covid e il relativo contingentamento dei posti. Proprio per questo motivo le autorità comunali stanno pensando di installare un maxi schermo in piazza per consentire anche a chi non riuscirà ad accedere di seguire la cerimonia. «Vogliamo rendere omaggio nel migliore dei modi - dichiara il sindaco Franco Borghini all'Adnkronos - alla nostra concittadina Raffaella Carrà, che qui aveva una sua casa e che tanto amava i nostri luoghi».

La scelta di riposare all'Argentario è dovuta al legame della Carrà con il luogo dove ha trascorso i momenti più sereni, lontano dalle luci della ribalta. Tra l'altro, aveva affiancato il suo nome al Pop Corn Festival, rassegna di cortometraggi che si tiene a Porto Santo Stefano. E proprio oggi, 23 luglio fino al 25 luglio, si è aperta l'edizione 2021, dedicata ovviamente a Raffaella Carrà che aveva istituito un premio, quest'anno consegnato dalle mani di Sergio Iapino.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Luglio 2021, 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA