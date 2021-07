Uomini e donne, Gemma Galgani e il ritorno al passato: «Penso spesso a Marco Firpo…»

Gemma Galgani, da undici anni dama del trono over di “Uomini e donne”, si gode le sue vacanze e, complici le atmosfere estive, ripensa a un ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi, Marco Firpo. Gemma Galgani e Marco Firpo hanno avuto in passato una frequentazione durante il programma, e sembra che la dama non riesca a dimenticarlo.

Uomini e donne, Gemma Galgani: «Penso spesso a Marco Firpo…»

Con “Uomini e donne” in pausa estiva, Gamma Galgani si gode le vacanze pronta, come ormai accade da anni, a cercare l’amore nel salotto sentimentale di Mediaset. La storica dama del trono over però ritorna con la mente al passato, alla sua frequentazione con il cavaliere Marco Firpo: «Il mio pensiero - ha fatto sapere al "Magazine di Uomini e donne" - ultimamente è andato spesso a Marco (Firpo), il lupo di mare dai lunghi capelli biondi” Ricordo una situazione molto romantica, nel periodo della nostra frequentazione (…) Forse anche per lo scenario estivo, ora che è estate e che si ha voglia di mare, mi passa ogni tanto in queste quell’immagine, insieme a Marco. Un bel ricordo che resterà sempre con me».

Durante “Uomini e donne” Gemma Galgani ha avuto parecchie delusioni sentimentali, ma il bilancio della sua esperienza è comunque positiva: «Da un punto di vista razionale, probabilmente, non mi sarei riproposta più volte a Maurizio (Giaroni) che mi è veramente piaciuto tanto, lo ammetto. Per il resto è stata una stagione abbastanza faticosa per me, ma non sono mancati raggi di luce e di speranza, per cui il bilancio è sempre positivo».

