Sono stati protagonisti della quinta edizione di Temptation Island e ora Raffaella Giudice e Andrea Celentano sono pronti al matrimonio. A dare l’annuncio la futura sposa dalle stories del suo account Instagram.

Temptation Island, Raffaella Giudice e Andrea Celentano si sposano

Raffaella Giudice e Andrea Celentano sono pronti al matrimonio. I due hanno partecipato alla quinta edizione del docu reality per coppie Temptation Island e, nonostante un comportamento proprio non irreprensibile di lui, la coppia è uscita insieme dal temuto falò di confronto finale. Ora, a breve, li attende il matrimonio dato che, come annunciato da Raffaella dal suo account Instagram, ha accettato la proposta del fidanzato: «Sto realizzando ancora – ha fatto sapere delle stories del suo account mentre mostra l’anello - Ma ovviamente gli ho detto di sì».

Un’unione che arriva dopo oltre dieci anni di relazione e appunto la “dura” prova di Temptation Island, dove Andrea Celentano era stato molto vicino alla single Teresa Langella.

Raffaella Giudice e Andrea Celentano (Instagram)

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Luglio 2021, 13:50

