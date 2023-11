Unica, Ilary Blasi a New York con Bastian Muller per l'anniversario: «Dove tutto è cominciato»

di Cristina Siciliano

Ilary Blasi è volata a New York per festeggiare il primo anniversario con Bastian Muller. I due fidanzati hanno deciso di concedersi qualche giorno di relax lontano dai paparazzi e dal gossip. A raccontare la fuga romantica è stata proprio la showgirl che, attraverso le sue Instagram stories, ha pubblicato alcune foto della sua vacanza a New York in compagnia del suo Bastian.

La coppia si sta concedendo lunghe passeggiate, ma anche cenette romantiche. «After a year». Sono queste le parole che Ilary Blasi ha scritto nelle ultime ore a corredo di una foto in cui si mostra in compagnia del suo fidanzato, lasciando intendere che i due stiano festeggiando un anno di relazione.

Ilary Blasi e Bastian Muller

Oggi con l'uscita del docufilm "Unica", in streaming su Netflix, per Ilary Blasi si è chiuso definitivamente il "capitolo Totti" mentre continua a costruire un nuovo futuro con il suo Bastian.

In un'altra foto pubblicata da Bastian Muller si legge: «Where it all began», che tradotto significa «dove tutto ha avuto inizio». E poi via con gli scatti a Central Park. È lì, a quanto pare, che nel 2022 i due si sono conosciuti e sono rimasti colpiti l’uno dall’altra.

Una data importante per Ilary che segna la fine di un capitolo e l'inizio di un altro.

Il docufilm Unica

Ilary Blasi ha scelto di esporre la sua versione ufficiale dei fatti in merito alla fine dell'amore (e del matrimonio) con Totti, attraverso un docufilm che si intitola Unica, disponibile da oggi 24 novembre su Netfilx. La showgirl ha raccontato degli inizi della sua relazione con Totti ma anche della sua famiglia, della sua mamma e della sua carriera, ma naturalmente anche della fine del suo amore pluridecennale con Totti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Novembre 2023, 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA