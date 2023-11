Unica, Ilary Blasi: «Totti mi tradiva con Noemi, poi faceva l'amore con me». La "reazione" della Bocchi

di Cristina Siciliano

Uno dei gossip più discussi in Italia è sicuramente quello della fine dell'amore (e del matrimonio) tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Prima le voci e poi le accuse. Tuttavia, proprio nelle ultime ore, Ilary Blasi ha dato la sua versione ufficiale dei fatti. E lo ha fatto attraverso un docufilm, disponibile da questa mattina, 24 novembre, su Netfilx, intitolato "Unica".

Attraverso il docufilm, la showgirl ha raccontato degli inizi degli inizi della sua relazione con Totti ma anche della sua famiglia e naturalmente, della fine del suo amore. Quando ha iniziato a circolare la storia di Totti e Noemi, Ilary ha raccontato di aver chiesto molte volte spiegazioni al marito. «Non so chi sia - diceva lui - forse me l’hanno presentata al circolo del Padel. Guarda la foto, sta cinque file dietro, non è vicino a me. Lui ha giurato di fronte a me e ai nostri figli che la storia con Noemi Bocchi era tutta inventata».

A tale proposito, proprio nelle ultime ore è arrivata una reazione "sospetta" da parte di Noemi Bocchi attraverso le sue Instagram stories che non è passata inosservata ai fan. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta.

La reazione di Noemi Bocchi

Noemi Bocchi nelle ultime ore ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories che mostra l'attuale compagna di Totti in partenza verso una destinazione che non è stata ancora svelata e in compagnia dell'amica Federica Screpanti.

Le parole di Ilary Blasi

A quasi un anno e mezzo di distanza dalla separazione con Totti, Ilary ha rotto il silenzio sulla turbolenta fine del matrimonio con l'ex calciatore della Roma. La conduttrice nel docufilm ha raccontato come ha scoperto della relazione tra Totti e Noemi Bocchi. «Sapevo già tutto di loro, avevo le foto, ma sono stata ferma per non fare danni - ha sottolineato Ilary Blasi -. Ho ingaggiato un investigatore di Milano. Una sera mi ha detto che avrebbe portato Isabel a cena in un ristorante, ma io sapevo che non ci sarebbe mai andato a quel ristorante. Ho ingaggiato un investigatore privato, avevo tutte le foto ma sono stata ferma per non fare danni».

Le chiede l'autore: «Andava tutto bene?». Ilary capisce subito: «Facevamo sesso regolarmente, anche più di una coppia che sta insieme da 20 anni». Insomma l'initimità non era un problema.

