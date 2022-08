Totti e Noemi, l'estate da genitori "single" a pochi chilometri l'uno dall'altra: «Distanti appena un quarto d'ora»

Ilary in montagna, Francesco al mare con i figli. Gli ex coniugi Totti vivono la prima estate da single, tra nuovi gossip e vecchi veleni. L'intreccio con Noemi Bocchi, nuova fiamma dell'ex capitano della Roma, si arricchisce ogni giorno di nuovi dettagli. L'indiscrezione sulla gravidanza non è stata confermata (né smentita) dai diretti interessati, "beccati" dal settimanale "Chi" a pochi chilometri di distanza. Lui nella "sua" Sabaudia, insieme ai figli Cristian, Chanel e Isabel. Lei a San Felice Circeo, «sedici minuti di macchina» di distanza appena, si legge. Non una coincidenza.

Totti e Noemi, presto l'ufficialità

Di foto rubate ormai ce ne sono tante. Totti e Noemi saranno presto una coppia di fatto e non più solo un gossip. «Non appena Francesco divorzierà ufficialmente da Ilary», ha raccontato una fonte. Nel frattempo vivono le giornate dedicandosi ai figli di giorno e vedendosi in segreto la sera, lontano da fotografi indiscreti. Il settimanale "Chi" ha paparazzato Totti al mare insieme ai tre figli, mentre giocava a foot-volley in spiaggia davanti alla sua villa di Sabaudia e mentre fa la spesa. Lo stesso ha fatto con Noemi, fotografata mentre faceva acquisti per casa insieme alla figlia.

«Noemi non è come credete»

Di Noemi ha parlato l'ex gieffino Tommaso Eletti, che ha raccontato a Di Più Tv di aver «perso la testa per lei». «Ci ho provato con lei ma non mi ha mai dato corda» ha spiegato Eletti al settimanale. «'Il mio matrimonio è finito, ora la mia priorità sono i figli’, mi diceva». Nonostante la fine della sua storia con Mauro Cauci, pare che la donna si vedesse già con l'ex capitano della Roma.

«Non sapevo che stesse con Totti, a me non è arrivata nessuna voce – ha aggiunto Tommaso Eletti –. Anche perché, dopo avermi rifiutato, è uscita dalla mia vita. Quello che so è che una donna molto colta e studiosa, credo voglia fare qualche master, non so». Quello che è certo, conclude Eletti, è che Noemi non è una «mangiauomini», «non mi sembra proprio», anzi. «Per come la conosco avrà ponderato molto la sua scelta di stare con Totti».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Agosto 2022, 09:49

