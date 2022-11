Totti scrive ad Antonella Fiordelisi, l'ex di lei conferma tutto: «L'ho visto con i miei occhi, non è bello dire che non è vero»

Il "Totti-Fiordelisi gate", come qualcuno l'ha rinominato, si arricchisce di un nuovo protagonista esterno. Dopo le parole di Alex Nuccetelli, amico dell'ex calciatore che ha smentito il presunto messaggio, è arrivato l'ex della schermitrice a dire la sua. «Il messaggio di Totti? Io l'ho visto...», ha spiegato Gianluca Benincasa.

Totti-Fiordelisi, cosa succede

Ad accendere la discussione era stata proprio Antonella Fiordelisi, dalla casa del Grande Fratello. «Totti mi ha scritto due mesi fa», aveva detto la ginnasta campana. Il caso era poi scoppiato, tanto che al Pupone è arrivata una lettera dell'avvocato della Fiordelisi, che lo "minacciava" di mostrare le prove del messaggio se avesse continuato a negarne l'esistenza. Intervistato da Radio Radio, Gianluca Benincasa (ex della 24enne) ha confermato la vicenda: «Sapevo dell’esistenza, c’era una richiesta, non è bello dire che non è vero. L’ho vista la richiesta», ha detto.

Francesco Totti già re di Roma Nord: selfie e autografi in un locale a Vigna Clara con la sua Noemi FOTO

Totti e Noemi sempre più innamorati

Nonostante il presunto messaggio, il rapporto tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sembra procedere senza intoppi. Sabato i due sono stati in provincia di Caserta, per visitare un salone di mobili con l'obiettivo di comprare una cucina per la nuova casa di Roma nord. Nessun dubbio dunque, per la flower designer, sempre più innamorata del suo Francesco.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Novembre 2022, 14:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA