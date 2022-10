Francesco Totti già re di Roma Nord: selfie e autografi in un locale a Vigna Clara con la sua Noemi FOTO

Francesco Totti nuova star di Roma Nord. L'ex capitano dei giallorossi si è trasferito nella nuova casa di Vigna Clara con Noemi Bocchi e si sta facendo notare nel quartiere. Giovedì mattina è stato da "Ricci il Salumiere", noto locale di zona, con la sua nuova compagna e si concesso a foto e autografi con chi l'ha incontrato.

La nuova vita di Totti

Totti ha affidato la causa di divorzio con Ilary Blasi al suo avvocato e sta cercando di voltare pagina, tenendosi alla larga, per quanto possibile, dalle beghe legali. Ha lasciato la villa dell'Eur all'ex moglie e ai suoi figli e si è trasferito nel complesso "Gli stellari", nel quartiere Vigna Clara, insieme a Noemi Bocchi. L'ex calciatore è tornato dunque a vivere in condominio per amore, anche se non è il classico immobile romano, ma è provvisto di piscina e campi da tennis. I due ora sono felici e le persone vicine alla nuova coppia non escludono che presto possano provare ad avere anche un figlio.

Il primo viaggio ufficiale all'estero

Lo scorso weekend Totti e Noemi sono stati per la prima volta all'estero insieme ufficialmente. Erano già partiti in passato di nascosto, ma adesso che sono usciti allo scoperto si sono fatti vedere a Montecarlo. Una meta che il Pupone visitava spesso con Ilary e che non ha intenzione di abbandonare.

