Tommaso Zorzi, replica al veleno all'ex Stanzani dopo la rottura: «Tutte stron***e»

Tommaso Zorzi ha replicato per la prima volta alle parole dell'ex Tommaso Stanzani dopo la loro rottura. Il loro amore aveva appassionato e coinvolto, per questo la fine della relazione ha satenato molta curiosità. Stanzani ha ammesso, in una recente intervista, di essere ancora molto legato a Zorzi, che nonostante le cose siano cambiate al punto da non rendere più possibile l'essere una coppia, ci sia ancora molto affetto.

Le parole di Zorzi

Si era parlato di tradimenti da parte di Zorzi, voci su cui i due non erano mai intervenuti, ma a distanza di settimane l'ex gieffino ha chiarito: «È venuto al mio compleanno, ha rilasciato un’intervista in cui ha detto cose che ho apprezzato molto, molto carine e molto oneste. Quindi non capisco la voglia di parlare e di gettare fango su due persone che hanno scelto di separare le proprie strade, pur volendosi molto bene». Tommaso conferma quindi le parole dell'ex.

Lo sfogo

In alcune storie di Instagram si toglie dei sassolini dalla scarpa e chiarisce che molti rumors su di lui sono stati al limite del penale, ma finalmente la verità è venuta a galla: «Anche tutte le speculazioni che sono state fatte in merito al rapporto mio e di Tommy, cose gravissime che sarebbero successe dietro la nostra rottura. Il tempo è galantuomo e ha dimostrato che erano tutte stron***».

