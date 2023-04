Tommaso Zorzi, l'ex fidanzato Tommaso Stanzani confessa: «In un certo senso lo amo ancora»

di Redazione web

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno fatto coppia fissa per un anno e qualche mese e, poi, la loro storia d'amore è finita. Recentemente, l'ex ballerino di Amici è stato ospite della trasmissione "Ciao Maschio" in onda ogni sabato sera su Rai 1 in seconda serata e condotto da Nunzia De Girolamo. Durante l'intervista Stanzani ha anche parlato della sua relazione con Zorzi.

Tommaso Stanzani ha raccontato a Nunzia De Girolamo che, nonostante la sua storia con Tommaso Zorzi sia giunta ormai al capolinea, il bene è rimasto: «Con Zorzi non c’è mai stato un distacco totale, della serie 'stai lontano da me'. Penso che l’amicizia, anche quando finisce una storia, possa rimanere. In un certo senso io lo amo ancora, ovvio che l’amore ha assunto una forma diversa. Credo che questa cosa valga anche per lui. Per me rimarrà sempre una persona importante e non voglio perderla. Poi è ovvio che le cose finiscono. Diciamo che è un amore che si è trasformato».

Tommaso Zorzi il 2 aprile ha compiuto 28 anni e alla sua festa di compleanno ha invitato parecchi personaggi del mondo dello spettacolo. Ai fan sui social non è sfuggito il fatto che accanto a lui ci fosse proprio Tommaso Stanzani. Inizialmente, si era pensato a un ritorno di fiamma tra i due ma, poi, dalle parole di Stanzani a "Ciao Maschio" si è capito che tra loro è rimasta solo una bella amicizia.

