Eros Ramazzotti nonno (e fidanzato), la polemica social: «Quando troverai il tempo per conoscere tuo nipote?»

Eros Ramazzotti, neo nonno, in queste ore è stato travolto da qualche polemica per non essere ancora andato a trovare il suo nipotino, Cesare Augusto. Il piccolo, nato pochi giorni fa in una clinica in Svizzera da Aurora Ramazzotti, è il primo nipote del cantante, per questo i fan si aspettavano che, come nonna Michelle Hunziker, sarebbe subito corso da lui a conoscerlo, ma così non è stato.

L'assenza dal nipotino

Nelle Instagram stories si vede chiaramente che Eros è molto impegnato nel lavoro con il suo tour, ma ai fan non è sfuggito il dettaglio che, nonostante gli impegni, riesca a dedicarsi all'amore. Qualche ora fa la nuova compagna, Dalila Gelsomino, ha pubblicato delle loro foto insieme, per la prima volta sono usciti ufficialmente allo scoperto.

Le polemiche

Ma questo dettaglio non è piaciuto ai fan che hanno precisato che come trova il tempo di dedicarsi alla compagna dovrebbe farlo a maggior ragione per la figlia e per il nipotino. L'assenza di nonno Eros, almeno sul web, sembra essere una grave mancanza, ma a tal riguardo non si è espressa Aurora che da qualche giorno ha deciso di mettere in pausa i social, spiegando ai followers di volersi concedere un po' di tempo per dedicarsi al piccolo appena nato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Aprile 2023, 11:23

