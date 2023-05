Speranza Capasso di Temptation Island operata d'urgenza dopo il parto. Il marito sui social: «Ecco cos'è accaduto»

di Redazione Web

Sono momenti davvero complicati per Speranza Capasso e Alberto Maritato. La coppia aveva partecipato al programma televisivo Temptation Island per mettere alla prova il proprio amore. I due avevano deciso anche di lasciarsi durante il falò di confronto finale. Poco dopo la coppia ha deciso di iniziare a frequentarsi nuovamente fino ad annunciare il giorno del loro matrimonio.

Nell'ultimo periodo, Alberto e Speranza sono diventati neo genitori della piccola Antonia e a pochi giorni di distanza dal parto, ci sono state delle complicazioni, tant'è che Speranza è stata operata d'urgenza in ospedale.

A pochi giorni dal parto, Speranza Capasso, ha contratto una brutta infezione che neanche antibiotici e cure tradizionali sono riusciti a debellare. Nelle ultime ore, il marito Alberto Maritato ha spiegato nelle sue Instagram stories che Speranza è giunto il momento dell'intervento.

«Buonasera a tutti voi, vi scrivo perché non riesco a rispondere singolarmente a ognuno di voi. Speranza domani mattina dovrà affrontare un primo e speriamo ultimo intervento per poi sperare in Dio che questa maledetta infezione passi». Poi ha aggiunto: Ci state dimostrando grandissimo affetto. Vi terrò aggiornati su tutto», ha scritto Alberto nelle sue Instagram stories.

L'operazione

Poche ore fa c'è stata l'operazione di Speranza Capasso. A dare la notizia è lo stesso Alberto Maritato che ha pubblicato un video nelle sue ultime Instagram stories con Speranza in camera d'ospedale. Sembrerebbe si sia trattato di setticemia, che consiste in una presenza massiva, nel torrente circolatorio, di specie di batteri patogeni.

A poche ore dall'intervento, sorge spontaneo chiedersi: come sta Speranza Capasso oggi?

Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.

