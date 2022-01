Temptation Island, Speranza Capasso e Alberto Maritato: è addio prima del matrimonio

Temptation Island, Speranza Capasso e Alberto Maritato si sono lasciati. I due, che hanno partecipato insieme a Temptation Island, erano pronti al matrimonio, ma sembra proprio che le nozze non saranno celebrate.

Speranza Capasso e Alberto Maritato (Instagram)

Speranza Capasso e Alberto Maritato si sono lasciati

Speranza Capasso e Alberto Maritato hanno partecipato al docu reality estivo per coppie di Canale 5 e nonostante momenti difficili i due, fra alti e bassi, sono riusciti comunque a portare avanti la loro relazione. Era in progetto un matrimonio, già rimandato, ma dopo l’ennesima crisi sembra che i due si siano ormai detti addio: «Voglio fare solo una piccola Grande precisazione… - ha scritto Alberto sul social - la storia è finita non per terze persone o qualcosa di simile, si è deciso ciò dopo tantissimi problemi che vive la coppia giorno per giorno… spero sia stato chiaro».

Anche Speranza ha dato la sua versione dei fatti, sempre attraverso le stories dal social: «E’ arrivato il momento di parlare… - ha fatto sapere da Instagram - centinaia di messaggi dove mi chiedete cosa sia successo!! Il 2022 è iniziato in modo disastroso, chiaramente parlo d’amore, i problemi che ci portavamo dietro sono ormai come macigni che ci portiamo sulle spalle… Di comune accordo abbiamo deciso che la migliore soluzione per entrambi è restare da soli!!! Appena avrò la forza vi racconterò il perché di questa decisione. Grazie a tutti!».

