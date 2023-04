Temptation Island, paura per l'ex concorrente Speranza Capasso: «E' in ospedale, sta facendo cure importanti»

di Redazione web

Temptation Island è uno dei reality show estivi proposti da Canale 5 ed è anche uno dei programmi preferiti dal pubblico di Mediaset che si appassiona (e anche si affeziona) alle coppie e ai concorrenti che, in Sardegna, mettono alla prova le loro storie d'amore. Nelle ultime ore, alcuni ex concorrenti del reality sono tornati protagonisti sui social media: una coppia si è ritrovata dopo un momento di crisi mentre un ex partecipante della trasmissione è stato ricoverato in ospedale. Ecco di chi si tratta.

La concorrente ricoverata

Speranza Capasso e Alberto Maritato sono stati due dei protagonisti di un'edizione passata di Temptation Island e da poco sono diventati genitori per la prima volta: la coppia ha accolto una bambina, la piccola Antonia. Nelle scorse ore, però, i fan si sono preoccupati non vedendo più storie o immagini su Instagram e, quindi, Alberto ha spiegato cosa fosse successo. Sui social ha scritto: «Già stanotte siamo stati in ospedale e abbiamo avuto gli esiti degli esami e li aveva tutti alterati diciamo. I valori erano totalmente alterati, i globuli bianchi altissimi quindi segno di una grande infiammazione. A seguito di una visita ginecologica, poi siamo dovuti venire d’urgenza al Policlinico di Napoli. Appena siamo arrivati al pronto soccorso, il quadro è stato subito chiaro e bisognava subito ricoverarla. Vi aggiorno solo ora perché sono arrivato stremato sia fisicamente che mentalmente. Speranza ha una bruttissima infezione e sta facendo cure importanti. Aspettiamo per vedere come risponde a tutto ciò. Lei è fortissima e supererà tutto. La cosa che mi fa più male è il suo star lontana da Antonia. Noi ti amiamo e ti aspettiamo presto a casa».

La coppia ritrovata

Per una brutta notizia, c'è n'è sempre una bella e, infatti, ecco che dai social si apprende che Federico Rasa e Floriana Angelica sono ritornati insieme dopo un periodo di separazione. A riconfermare il ritorno dell'amora, ci ha pensato la ragazza con un scatto in cui bacia il fidanzato. Federico ha, poi, commentato: «Quanto mi sei mancata vita mia» con tanto di cuori rossi.

