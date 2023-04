Teresa Langella (ex U&D): «Non voglio smettere di cantare. Il mio passato mi ha resa insicura, questa paura deve diventare forza»

di Redazione Web

Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne ed ex tentatrice di Temptation Island ha pubblicato nelle sue Instagram stories dei video-risposta alle domande dei suoi fan raccontando della sua passione per il canto.

«La musica mi fa stare bene ed è sempre stata una delle mie più grandi passioni. Purtroppo il mio passato mi ha resa tanto insicura ma ho voglia di accarezzare questa mia paura e farla diventare la mia più grande forza», ha raccontato Teresa.

Teresa Langella vittima di molestie sessuali, il dolore sui social: «Ha utilizzato il suo ruolo per approfittare di me»

Teresa Langella e Andrea Del Corso amore al capolinea? «Situazione che dobbiamo gestire in un certo modo…»

L'ex tronista è intervenuta sul suo profilo Instagram spiegando che la musica per lei è sempre stata una grande passione. Ma, come in tutti i sogni, l'insicurezza gioca brutti scherzi. «Ho coltivato la mia passione per la musica con molta fatica perché ho una grande insicurezza. Però mi rendo conto che quando canto mi sento felice».

Poi, ha concluso: «Da oggi non ho più intenzione di smettere».

D'altronde ogni passione costa fatica e sacrificio ma la soddisfazione quando arriva crea una bella sensazione. Sarà forse la volta buona che vedremo il passaggio da ex tronista a cantante?

Non ci resta che aspettare...

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA