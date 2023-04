Teresa Langella (ex U&D): «Derubata in hotel. Sono arrabbiata, qualcuno dalle mani sporche ha toccato i miei sacrifici»

di Redazione Web

Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne ed ex tentatrice di Temptation Island ha pubblicato nelle sue Instagram stories un momento di sfogo a causa di un furto subito nelle ultime ore. «Che brutto essere derubata. L'idea che le mani sporche, di non si sa chi, abbiano toccato i miei sacrifici mi fa provare tanta rabbia», ha raccontato l'ex tronista.

Teresa Langella (ex U&D): «Non voglio smettere di cantare. Il mio passato mi ha resa insicura»

Teresa Langella choc a Verissimo: «Violentata da un medico, la giustizia è lunga ma non mollo»

Teresa Langella ha raccontato l'accaduto, nelle sue Instagram stories, con molto dispiacere. A detta sua sarebbe stata derubata all'interno di un hotel in cui ha alloggiato di recente. «Quando scopri che ti derubano è come se ti strappassero via i sacrifici più grandi della tua vita. Un estraneo, che senza permesso, entra in casa tua e fa quello che vuole è orribile».

Poi, ha aggiunto: «Sapete cosa pensavo? Che se lo zainetto e il protafoglio non sono stati presi ma hanno rubato solo i soldi è successo quasi sicuramente in hotel a Mauritius. Vi consiglio vivamente di tenere le cose in valigia chiuse e di non metterle neanche in cassaforte», ha concluso l'ex tronista.

La reazione dei fan

Moltissimi sono stati i commenti dei follower alle Instagram stories pubblicate dall'ex tronista. «Sabato scorso hanno rubato la borsetta a mia figlia di 6 anni con dentro una merenda, una sciarpetta ed un paio di occhiali da sole che si era comprata con la sua mancia. Credo che questo gesto sia stato di un orrore indescrivibile», ha scritto un utente. Teresa ha risposto all'utente postando uno screen della conversazione. «Solo il pensiero mi spezza il cuore. Ho i brividi. Ma qualcuno si chiede cosa può provare una bambina di 6 anni?».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Aprile 2023, 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA