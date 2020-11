Dopo Temptation Island sembra che Speranza Capasso e Alberto Maritato possano tornare insieme. Speranza Capasso e Alberto Maritato hanno lasciato Temptation Island separati ma fuori dal reality condotto da Alessia Marcuzzi hanno continuato a sentirsi: “Alberto - ha spiegato Speranza - sta provando a riconquistarmi e io sono ancora innamorata”.

Nell’ultima puntata di Temptation Island Alessia Marcuzzi ha messo a confronto Alberto con Speranza, la sua ex e Nunzia, la tentatrice con cui si era avvicinata durante il reality. Il risultato è stato che si è scoperto che Alberto, i qualche modo, illudeva entrambi: “Mi ha sempre detto – ha spiegato la Capasso nella trasmissione “Non succederà più”, sulle frequenze di “Radio Radio” - che ha chiamato Nunzia per chiederle come stava. Dopo qualche telefonata si sono visti. Le diceva di voler recuperare il rapporto con me. Tra uno e l’altra io la verità non posso mai saperla. Lei dice che si sono baciati, lui dice di no. Io non credo a nessuno”.

L’amore però non manca e non è detto che non ci sia un ritorno di coppia: “Sta provando a riconquistarmi e io sono ancora innamorata. Io a oggi se mi chiama rispondo. Abbiamo un cane insieme, lui viene a casa a vederlo e questo non glielo negherò mai. Oggi penso che se lui mi vuole, mi vuole sempre e non voglio che questi gesti siano dettati dalla situazione. Io però ho bisogno dei miei spazi, il tempo ci darà la risposta giusta”

