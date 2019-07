Temptation Island 2019, Sammy Hassan: «David Scarantino e Cristina Incorvaia destinati a scoppiare»

Giovedì 18 Luglio 2019, 22:20

è uscita damano nella mano col suo fidanzatoma a non credere alla durata del loro amore è Sammy Hassan, tentatore che durante il reality è stato molto vicino all’ex dama del Trono over.Sammy non li ha mai visti insieme ma si è comunque fatto un’idea: «Per quello che ho ascoltato, credo che per il poco tempo che sono stati insieme fin troppe cose non vadano per il verso giusto – ha spiegato la Magazine di Uomini e donne - Ci sono tante incomprensioni e anche poca complicità e affinità caratteriale. L'impressione è che siano una coppia destinata a scoppiare».Manca comunicazione, ognuno vuole imporre la propria idea di rapporto senza essere disposto a trovare un punto di incontro. Mi sembra che si vogliano cambiare a vicenda, quando arrivati a questa età bisognerebbe semplicemente sapere cosa si vuole nella vita ed evitare di perdere tempo con qualcuno che non rispecchia i tuoi canoni”.Da Cristina è comunque rimasto subito affascinato: “A primo impatto ero rimasto colpito dal suo aspetto fisico e dalla sua voglia di divertirsi: è stato proprio questo il primo motivo che mi ha spinto a darle la ghirlanda il primo giorno”.