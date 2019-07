Grande Fratello Vip 2019, le indiscrezioni sul cast: chi avrebbe sostenuto il provino

Giovedì 18 Luglio 2019, 17:55

La porta rossa dellasi riaprirà a novembre, ma la produzione delsta già lavorando alla nuova edizione, la quarta. Il programma sarà condotto da, che prenderà il posto diE intanto cominciano a circolare le voci sul. Il sito "Tv Blog" ha svelato i nomi di alcune celebrità che avrebbero sostenuto il provino per far parte dei concorrenti.Tra i vip aspiranti inquilini ci sarebbero, la modella brasilianail cantanteSecondo altre indiscrezioni, invece, sembra cheabbia già firmato il contratto. Dopo, potrebbe esserea rappresentare i cantautori italiani, mentre modelle comepotrebbero fare notizia per il loro passato travagliato e i drammi personali.L'edizione si preannuncia ricca di novità soprattutto perché al timone della trasmissione ci sarà Alfonso Signorini. Il giornalista ha affiancato Ilary Blasi come opinionista negli ultimi anni, ma ora si prepara a un'esperienza del tutto inedita. Le edizioni vip del papà di tutti i reality sono state tre finora e hanno fatto nascere e naufragare molte storie d'amore. Staremo a vedere cosa ci riserverà l'edizione 2019.