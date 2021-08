Tedua, grave incidente in auto per il rapper. Cosa è successo: «La vita è troppo breve»

“Sto benissimo, davvero”: sono queste le parole più preziose che il rapper Tedua ha condiviso con il suo pubblico. L’artista ligure, lunedì 16 agosto, ha raccontato su Instagram il brutto incidente avuto in autostrada, dal quale è uscito indenne.

Colpito sul casco da una civetta, pallanuotista perde il controllo della moto e muore a 24 anni

Come si leggeva nel primo post pubblicato a caldo, e successivamente modificato, Mario Molinari (vero nome del rapper) era da solo in auto. Nessuna folle corsa ad alta velocità, il tachimetro segnava – riferisce Tedua – circa 120/130 chilometri orari. A far perdere il controllo del veicolo è stata una grande pozza d’acqua sul manto stradale, causata dalle violenti piogge della giornata. “LA DIVINA COMMEDIA non è mai stata così vicina alle porte dell’inferno. Caronte non era il mio turno”. Tanti i commenti di sollievo e vicinanza sotto queste parole, tra i quali spiccano quelli dei colleghi Emis Killa, Mecna, Ghemon, Clementino e Ghali.

Music: “Elevate” from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Assomusica prende posizione sull’evento live di Salmo a Olbia

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Agosto 2021, 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA