Stefano De Martino e Gigi D'Alessio, la verità sulla lite durante i festeggiamenti dello scudetto: cosa è successo davvero

di Redazione Web

Stefano De Martino e Gigi D'Alessio hanno avuto uno screzio? Pochi giorni fa si è tenuta la festa per lo Scudetto del Napoli e l’evento, al quale hanno partecipato diversi ospiti, tra cui Gigi D'Alessio. La conduzione dello show è stata di Stefano De Martino, che sta collezionando sempre più successi professionali, ma secondo alcuni rumors i due avrebbero avuto una brutta lite dietro le quinte.

Michele Merlo, i genitori costretti a cambiare città: «Anche la sindaca ci dice di vergognarci perché abbiamo accusato il medico»

Grande Fratello, spuntano i primi concorrenti della prossima edizione: ma arrivano anche i "no"

I rumors

A rivelare il retroscena è stato Pipol Tv, che parlava di una discussione nata dalla scelta dalle canzoni cantate da Gigi e dalla presenza di un’artista che De Martino non avrebbe voluto sul palco. Per il bene dello spettacolo si sarebbe trovato un compromesso, ma la maretta tra i due sarebbe rimasta. In poche ore la notizia ha fatto il giro del web, fino ad arrivare alle orecchie dei diretti interessati che dopo tanti giorni hanno rotto il silenzio

La smentita

Il cantante e il conduttore si sono infatti mostrati sui social in videochiamata insieme, mentre cantano proprio un celebre brano di D’Alessio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Giugno 2023, 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA