Arisa dopo la festa scudetto del Napoli: «Abbiamo tantissimo da imparare». L'omaggio commuove i fan

Arisa ha Napoli nel cuore e viceversa. A dimostrarlo è il grande calore dimostrato da parte della città all'artista che nell'ultimo periodo non sta vivendo un momento facile nella sua vita. Dopo le tante critiche ricevute per l'intervista fatta da Peter Gomez e le sue insicurezze condivise con i fan, torna sul palco dello Stadio Maradona per la festa dello scudetto della squadra bianco-azzurra.

Il calore dimostrato dai migliaia di fan dell'artista lo si può notare dai video e dai commenti di apprezzamento per le capacità canore e per la passione con cui Arisa canta ogni volta in dialetto partenope. La stessa cantante, però, ci ha tenuto a fare i suoi ringraziamenti alla città di Napoli e agli artisti napoletani. Vediamo insieme cosa ha detto.

I ringraziamenti di Arisa

«Volevo ringraziarvi per i commenti che state scrivendo sull'esibizione di ieri.

E continua: «Volevo ringraziare tutti i miei colleghi napoletani che prima di tutto hanno dentro un fuoco. Poche chiacchiere, arrivano, suonano, spaccano tutto e se ne vanno: una fierezza, una professionalità e un cuore. Che esperienza! Questi sono i lavoratori dello spettacolo. Hanno un grandissimo rispetto per il pubblico».

«Abbiamo tantissimo da imparare dagli artisti napoletani e grazie per la bellissima esperienza che ho vissuto ieri», conclude Arisa sui social, con uno sguardo profondamente emozionato.

