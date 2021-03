Stefano De Martino, la foto con il cane su Instagram. Ma i fan notano un dettaglio: «Sta con lei?»

Stefano De Martino , la foto con il cane su Instagram. Ma i fan commentano: «Sta con lei?». Il conduttore di Stasera tutto è possibile (terminato ieri sera su Rai2) ha appena pubblicato uno scatto che ha fatto il giro del web. Nell'immagine, Stefano è ritratto accanto al suo cane Choco, pronto a mangiare la pappa nella ciotola.

Nella didascalia, il neogiudice di Amici scrive ironico: «A cena con Choco». Immediati i commenti dei fan. Oltre ai complimenti per i successi televisivi, appasiono numerosi messaggi sulla situazione sentimentale di Stefano. «Ci vuoi fare credere che stai a cena con il cane, ma ti vedi con Dayane Mello...», scrivono alcuni. E ancora: «È vero che ti sei fidanzato con Dayane Mello? Choco è una "copertura"».

Le illazioni dei follower nascono da un rumor emerso nel corso di una puntata di Casa Chi, il format web condotto da Gabriele Parpiglia che si occupa di televisione e spettacoli. Durante l'intervista Dayane Mello avrebbe detto di frequentare un genitore single che conosce dall'età di 19 anni. Non è tutto. I due, in passato, si sarebbero già frequentati. Nuove amore in vista? Staremo a vedere.

