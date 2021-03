Stefano De Martino , la tenera foto da bambino. Ma i fan notano un particolare: «Non è possibile...». Il conduttore napoletano - in onda su Rai2 con l'ultima puntata di Stasera tutto è possibile - ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto amarcord che ha fatto subito il giro del web.

Nell'immagine, un baby Stefano De Martino sorridente, con capelli a spazzola e maglione colorato. Nella didascalia, l'ex ballerino di Amici scrive ironico: «Ciao amici, il me del futuro vi aspetta stasera su Rai2 per l’ultima puntata di Stasera tutto é possibile, lo riconoscerete facilmente dato che è l’unico con la cravatta. Saluti e baci dagli anni ‘90».

Ma i fan, guardando la foto di baby Stefano notano un particolare: «Ma è Stefano o il figlio Santiago? Sono identici». E ancora: «Non è possibile, sembra Santiago». Interviene anche Elena Santarelli: «Vabbè è Santiago». Insomma, i follower notano un'incredibile somiglianza con il figlioletto nato dall'amore con Belen.

In una precedente intervista, Stefano De Martino, parlando del suo rapporto con Santiago, aveva rivelato: «Santiago riguarda le vecchie puntate di Stasera tutto è possibile su Rai Play e per me questo è motivo di orgoglio. Come è giusto che sia, è più concentrato sugli ospiti e sui giochi piuttosto che su suo padre. Quando sono in prova - rivela - mi telefona sempre per sapere quale sia il tema della stanza inclinata».

