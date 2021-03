I Soliti Ignoti, il gesto incredibile della concorrente: costretto a intervenire il figlio in diretta. Amadeus allibito: «Ma che fa?»

I Soliti Ignoti , il gesto incredibile della concorrente: costretto a intervenire il figlio in diretta. Amadeus allibito. Domenica 21 marzo, durante la puntata del programma di Rai1, è accaduto un fatto inaspettato. Ospite-detective del giorno, il conduttore radiofonico Giovanni Vernia, che gioca per destinare il montepremi alla Fondazione Italiana per l'Autismo.

Leggi anche > Chiara Ferragni, Leone scopre che è nata la sorellina. La reazione del bimbo spiazza tutti, Fedez scoppia in lacrime

Il comico, ex volto di Tale e Quale, arriva alla fase finale con un budget di 29.600 euro. Il "parente misterioso" è la sessantanovenne Bruna, mamma di uno dei concorrenti. Vernia sceglie come possibile accoppiamento l'ignoto numero otto. Restano, infatti, l'otto e la due. Dopo la scelta, parte il classico jingle con l'inquadratura split dei due ignoti e del parente misterioso. Ma al termine della musica, la signora Bruna non parla.

Passano diversi secondi, ma la sessantanovenne resta impassibile. Amadeus e Vernia sono senza parole. A quel punto, interviene il figlio che si "rivela". L'ignoto otto si gira verso Bruna e la esorta: «Mamma dillo». A quel punto, la signora conferma: «Sì è mio figlio». Festa grande in studio, dopo gli attimi di incredulità. Alla prossima puntata, si torna a giocare per la solidarietà.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 20:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA