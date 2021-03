Chiara Ferragni, Leone vede Vittoria per la prima volta. La reazione del bimbo spiazza tutti. «Che dice?»

Chiara Ferragni , Leone vede Vittoria per la prima volta. La reazione del bimbo spiazza tutti. A ventiquattro ore dalla nascita di Baby Vittoria, l'influencer ha iniziato a condividere con i fan i momenti più teneri legati alla nascita. Tra le stories postate da Chiara Ferragni su Instagram, la prima videochiamata di Leone con la sorellina appena arrivata.

Leggi anche > Chiara Ferragni in lacrime nelle tenere foto del parto. Ma i fan notano un dettaglio incredibile: «Come hai fatto?»

Nel video, Leone, in videochiamata con mamma Chiara e papà Fedez, vede per la prima volta la piccola e sfoggiando un sorrisone esclama: «Ciao Vittoria». Il fratellino maggiore sorprende tutti non dimostrando un minimo di gelosia, ma solo tanto affetto nei confronti della nuova arrivata. Mamma Chiara Ferragni si commuove: «Ma come sei bello». Il tenero video ha fatto subito il giro del web.

In mattinata, l'imprenditrice digitale e il marito Fedez hanno condiviso nuovi scatti di Baby Vittoria. Nelle tenere foto, mamma Chiara e papà Fedez sono visibilmente commossi. La piccola Vittoria già elegantissima con il suo berrettino firmato Chiara Ferragni Collection. Immediati i commenti dei fan, che aspettavano nuovi particolari sulla nascita più attesa dell'anno: «Siete bellissimi, Vittoria è stupenda». Ma in tanti notano anche un dettaglio inaspettato che riguarda la neomamma bis. «Ma Chiara era truccata durante il parto?», chiedono diversi utenti notando il perfetto make up. E ancora: «Chiara truccata durante il parto, incredibile. Sei davvero la queen».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA