Stash dei The Kolors sarà padre di una bambina: ecco quando nascerà la secondogenita

Fiocco rosa per Stash dei The Kolors. Il seconod bebè in arrivo per il cantante e la compagna, la modella e giornalista sportiva Giulia Belmonte sarà di nuovo una femmina. Dopo aver annunciato la seconda gravidanza, il giudice di Amici di Maria De Filippi ha svelato nelle sue storie Instagram che è in attesa di un’altra bambina. Quindi ancora un fiocco rosa per il musicista, che due anni fa è diventato padre della piccola Grace. «Arriverà un’altra femmina nella mia vita e io non vedo l’ora di abbracciarla. Sono felice» ha scritto Stash su Instagram

In un’intervista dello scorso aprile a Verissimo, il 33enne aveva confidato a Silvia Toffanin proprio la voglia di avere un’altra bambina dopo Grace, che ha migliorato la sua esistenza e quella di Giulia.

dSui social network la ragazza ha postato delle foto in barca con il pancino che cresce. La compagna di Stash ha confessato ai suoi follower che l’artista canta ogni giorno per la loro secondogenita, mentre la primogenita Grace non fa che baciare il ventre della madre. La primogenita Grace a dicembre 2020, mentre la secondogenita nascerà entro la fine del 2022.

Al momento la coppia non si è ancora sposata: l’ex allievo di Amici ha spiegato che non ci sono progetti concreti a riguardo ma che sarà la vita a decidere il da farsi. Né Stash né Giulia vogliono porsi dei traguardi da raggiungere obbligatoriamente ma preferiscono vivere il loro amore giorno dopo giorno.

