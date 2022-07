Elodie e Anna Pettinelli, scintille sul palco dell'Rds Summer festival: «Sei aggressiva...» VIDEO

Tensione sul palco. Volano coltelli fra la speaker radiofonica Anna Pettinelli e al cantante Elodie all’RDS Summer Festival, il concerto che si è svolto nelle scorse ore ad Ostia. Durante lo show della cantante, dal pubblico è partita la richiesta all’ex allieva di Amici di cantare il brano ‘Niente canzoni d’amore’. Elodie ha subito colto la richiesta, ma è intervenuta Pettinelli per fermarla: «Niente canzoni d’amore» ha scandito lapidaria la prof di Amici, ricalcando i desideri del pubblico. Elodie ha subito risposto: «Ho capito, scusate… Anna, tu sei sempre aggressiva con me». Un’esternazione dal sapore ironico che ha, però, provocato la reazione stizzita della speaker. «Sempre aggressiva… Ci vuole un attimo per capire, no?» ha detto Elodie. «Un attimo che capisce… Un attimo che capisce» ha risposto Pettinelli, prendendola in giro l'artista.

Leggi anche > Ricky Martin accusato di violenza domestica: ordine restrittivo per il cantante. I legali: «Accuse false»

anna pettinelli ora che sei libera vai al gf vip ti prego pic.twitter.com/D8Xhxf66Yt — poliedrico (@salvatrash1) July 2, 2022

Scintille scoppiettanti, insomma. Dopo il successo di Vertigine e di Bagno a Mezzanotte, ha rilasciato il suo nuovo singolo, Tribale, che è già una delle hit estive più amate. L’ex allieva di Maria De Filippi sarà inoltre impegnata in diversi concerti nelle prossime settimane, oltre a prendere parte a delle kermesse per promuovere le sue ultime fatiche artistiche.

Anna Pettinelli continuerà, invece, a essere una delle voci simbolo di RDS. Nubi invece sul suo futuro ad Amici di Maria De Filippi. Si mormora che quest’anno non farà più parte del cast del talent show di Canale Cinque. A sostituirla dovrebbe arrivare il cantante Michele Bravi, uno dei pupilli della moglie di Maurizio Costanzo. Anche la coreografa Veronica Peparini, stando agli ultimi rumors, potrebbe vedersi levata la cattedra di prof di ballo. Se così fosse, sarebbe smantellato del tutto il team Pettinelli-Peparini.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Luglio 2022, 17:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA