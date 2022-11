Sophie Codegoni incinta: «Mille ostacoli e ora la felicità più grande, mamma e papà ti stanno aspettando»

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano presto genitori. La coppia più fortunata dell'ultima edizione del Gf Vip si allarga e pubblica il lieto annuncio sui social. A pochi mesi dall'acquisto della loro prima casa insieme a Milano e dalla proposta di matrimonio da favola al Lido di Venezia, i due ex vipponi ricevono la notizia più bella, esattamente 11 mesi dopo il loro primo incontro nella Casa più spiata d'Italia.

«E voi credete nel destino?» scrive emozionata Sophie, accanto al video dell'ecografia che le conferma di essere incinta. «17-12-21: la prima volta che il mio sguardo si incrociò con il tuo... Da lì capì che con te avrei potuto condividere la mia vita».

La lunga dedica prosegue nel ricordo delle «mille avversità» e dei «mille ostacoli» vissuti insieme durante il programma e alla fine superati. «Sembrava che tutto fosse contro di noi, ma noi nonostante ciò credevamo nell’amore, quell’amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo, a condividere tutto e a viaggiare sempre uniti nella stessa direzione. Quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare. E adesso che dire… la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare. Ti amiamo puntino (sì, ci piace chiamarti così)».

In attesa di conoscere il sesso del nascituro, chissà se, proprio come accaduto quest'estate con Gabriele, il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, anche Sophie e Alessandro stanno già pensato di farlo tenere a battesimo da Alfonso Signorini. In fondo è merito del presentatore, se i Basciagoni sono diventati una famiglia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Novembre 2022, 19:06

