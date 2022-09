Sophie Codegoni si sposa, la proposta di Alessandro Basciano è da favola: commozione sul red carpet

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sposano. A quanti hanno criticato la presenza di troppi influencer alla 79° edizione della Mostra del Cinema di Venezia, gli ex vipponi hanno risposto prendendosi la rivincita e monopolizzando il red carpet con una proposta di matrimonio da favola all'ombra del leone di San Marco.

«Chiara Ferragni? Altro che imprenditrice, non ha alcun talento». L'attacco di Rosanna Cancellieri

Sophie Codegoni si sposa: la proposta da favola di Alessandro Basciano sul red carpet di Venezia

Già nella Casa del Grande Fratello Vip i loro due cognomi erano stati fusi in Basciagoni – i Brangelina della televisione italiana –, alimentando l'idea che fossero già inseparabili. Adesso che anche la proposta di matrimonio e l'anello sono arrivati la coppia sembra pronta per una nuova vita insieme.

Mentre sono alla ricerca di una casa a Milano, Sophie e Alessandro, che peraltro già convivono a Roma, hanno deciso di compiere il grande passo e fare le cose sul serio. Non è ben chiaro quanto la Codegoni sapesse, certo l'emozione è stata grande nel sentirsi fare la proposta in ginocchio sul red carpet mentre gli scatti dei fotografi illuminavano la serata in laguna.

«Sei pazzo e io ti amo da morire» ha scritto la 21enne, che con il suo carattere forte, deciso, ma anche molto dolce è riuscita a vincere la diffidenza di Alessandro (33 anni) e a farlo innamorare di lei. E quale città migliore di Venezia per dichiarare al mondo i propri sentimenti?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Settembre 2022, 21:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA