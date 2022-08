Sophie Codegoni sarà la nuova Bonas di Avanti un Altro. E nel cast spunta un altro ex gieffino

di Federica Portoghese

Sarà Sophie Codegoni la nuova Bonas del noto programma di Paolo Bonolis "Avanti un altro". Ad annunciarlo è proprio l'ex gieffina che racconta sulle pagine di Chi l'emozione di entrare a far parte del mondo dello spettacolo: «Ho fatto il provino, con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team, e in studio con il grande Paolo Bonolis per me è motivo di orgoglio immenso».

Una notizia che, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, ha subito voluto condividere con il bel fidanzato, Alessandro Basciano, conosciuto proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip, lo scorso anno, e con la mamma che ha definito più volte essere la sua "migliore amica". Queste le dolci parole: «Alessandro mi ha portato per mano dentro questo nuovo viaggio, occupandosi di me. Poi la sera, dopo l’aperitivo e dopo aver avuto la conferma da Sonia, ho chiamato mia madre al telefono e lei per poco non piangeva».

Insomma, Sophie Codegoni ha fatto colpo su Sonia Bruganelli, già sua sostenitrice durante l'ultima edizione del Gf Vip, dove vestiva il ruolo di opinionista. Ma pare che non sia solo Sophie, tra i volti della casa più spiata d'Italia, a entrare a far parte del cast di Avanti un altro. La Brunagelli ha, infatti, riservato un posto speciale per Giucas Casella, che sarà il "mago" della trasmissione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Agosto 2022, 17:22

