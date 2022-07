Piccolo imprevisto per Sophie Codegoni. L'ex vippona si stava godendo la sua breve vacanza in Spagna in compagnia di Alessandro Basciano quando si è trovata a fare i conti con un furto:. Un misterioso ladro infatti le ha sottratto un prezioso accessorio, rovinandole il soggiorno a Palma di Maiorca.

Sophie Codegoni, furto in Spagna: cosa è stata costretta a fare l'ex vippona

«Essendo qui solo per un giorno ho portato un paio di tacchi per stasera e un paio di scarpe da ginnastica per tornare domani» incomincia Sophie Codegoni, che in una storia su Instagram racconta la sua «breve storia triste».

«Ho lasciato le scarpe da ginnastica in piscina insieme a una maglietta e non le ho più trovate!» prosegue la ragazza, che si è trovata a far fronte a uno fastidioso inconveniente. «Quindi sto andando a cena scalza e per solidarietà ho costretto anche Ale ad andare al ristorante super elegante scalzo». La coppia, ormai legata da diversi mesi, ha deciso infatti di non rinunciare alla cena, ma di presentarsi senza scarpe. Quello che si dice nella buona e nella cattiva sorte.

