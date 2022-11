Chiara Ferragni parte e lascia Fedez con Vittoria: «Vai che la mamma non c'è e puoi distruggere l'albero di Natale»

L'antico adagio «Quando il gatto non c'è, i topi ballano» vale anche in casa Ferragnez, dove mamma Chiara è appena partita per lavoro e Fedez è rimasto a casa con Vittoria. La bimba, che a marzo compirà due anni, ha un carattere molto vivace ed è nota al pubblico social per i suoi dispettucci al fratello Leone e al papà, che per mesi si è ostinata a voler chiamare «mamma».

Se il cruccio del padre è quello di non sentirsi mai chiamato «papà» dalla figlia, quello di Chiara Ferragni invece è di vedere "vandalizzato" da Vittoria e Leone l'albero di Natale. L'influencer ha un'autentica passione per le decorazioni e i festoni, e non tollera che vengano spostati o buttati a terra, nemmeno per gioco. Per fortuna che il rapper è più indulgente, come dimostrano le storie del cantante che, dopo la partenza della moglie, ha permesso alla piccola di avvicinarsi all'albero e di staccare alcune palline.

«La mamma è partita e Vittoria ha già iniziato a distruggere l'albero. Vai che la mamma non c'è e puoi toccarlo» dice Fedez alla figlia, la quale pochi istanti dopo stacca un fiocchetto e butta a terra un soldatino di legno. «Ecco l'hai appena rotto, bene. Questo non lo diciamo alla mamma» aggiunge il cantante, prima di nascondere il misfatto.

Non sentendosi rimproverata, Vittoria comincia allora a staccare alcune palline e a buttarle sul tappeto con un sorrisetto colpevole. «Se lo sa tua madre cosa hai appena fatto» si sente dire da Fedez. «Si toccano le palline? Poi la mamma si arrabbia» aggiunge nonna Marina, arrivata per dare manforte al papà. Alla fine solo un piatto di biscotti riesce a distrarre la bimba, che smette di occuparsi dell'albero per dedicarsi alla sua mangiata. Il Natale in casa Ferragnez è salvo!

