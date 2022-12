Sonia Bruganelli, il segreto in amore con Paolo Bonolis: «Nemmeno il caffè prendiamo insieme»

La storia d'amore tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis continua a far discutere. Dopo i tanti rumors che hanno infiammato il gossip su una possibile crisi tra i due, l'opinionista del Grande Fratello Vip continua ad attirare le attenzioni con le sue dichiarazioni sul segreto del loro matrimonio. E alla base del successo della loro vita coniugale, spesso criticata per non essere tradizionale, ci sarebbe proprio il fatto di ignorarsi.

Leggi anche > GF Vip, frecciata di Sonia Bruganelli a Giulia Salemi: «Meglio punti sul fisico». La risposta infiamma i social

«Nemmeno il caffè»

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non hanno mai nascosto di vivere sotto due tetti diversi e svolgere vite completamente indipendenti, ma non per questo il loro matrimonio e la loro storia d'amore sono da mettere in discussione. L'opinionista di Alfonso Signorini ha rivelato, infatti, che i due non si incontrano nemmeno per bere un caffè insieme. In un'intervista al settimanale Nuovo, la Bruganelli ha dichiarato senza peli sulla lingua: «Non c’è una formula magica per durare come coppia, serve un sano ignorarsi, è facilissimo. Ognuno fa la propria vita, ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento. Nemmeno il caffè prendiamo insieme. Io lo bevo a casa, lui invece al bar». E questo sembra essere il loro segreto: essere uniti ma distanti.

La nuova casa senza Paolo

«Sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con nostra figlia Adele - ha poi aggiunto Sonia per poi aggiungere -. Dormire in camere separate è un segno di civiltà». Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sembrano dunque essere diversi sotto tutti i punti di vinta e sicuri di non voler rinunciare alla propria individualità e alle proprie abitudini per accontentare l'altro o per sola apparenza. Un aspetto che ha portato molto spesso i propri fan a non comprendere fino in fondo il loro rapporto. In tanti, addirittura, spesso sono rimasti scioccati dalla loro schiettezza nel rivelare così tanto distacco. Ma non chiedete loro se il matrimonio in crisi, perché in quel caso la risposta sarà sempre il solito e risoluto no che in più occasioni entrambi hanno voluto rimarcare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Dicembre 2022, 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA