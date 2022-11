GF Vip, frecciata di Sonia Bruganelli a Giulia Salemi: «Meglio punti sul fisico». La risposta infiamma i social

Frecciatina a sorpresa di Sonia Bruganelli nei confronti di Giulia Salemi durante l'anteprima della diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini stuzzica le due prime donne dello studio, ma entrambe rispondono alle provocazioni con un sorriso sornione.

GF Vip, diretta 28 novembre: Ginevra Lamborghini nella casa per un confronto con Antonino e Oriana

GF Vip, frecciatina a sorpresa di Sonia Bruganelli verso Giulia Salemi: «Meglio punti sul fisico». La risposta infiamma i social (Credits uff.st Mediaset)

Sonia Bruganelli contro Giulia Salemi

Gf VIP, Giulia Salemi: «Io e Pier abbiamo preso casa insieme a Milano». La curiosa reazione di Signorini

Lunedì scorso, commentando l'outfit particolarmente sexy di Giulia Salemi, Sonia Bruganelli aveva consigliato alla conduttrice di presentarsi in tuta alla prossima puntata. Detto fatto. La Salemi non solo ha colto la provocazione, ma in modo estremamente ironico si è presentata durante la puntata di lunedì 28 novembre effettivamente in tuta.

Ovviamente è bellissima e sexy anche in tuta e Alfonso Signorini lo fa notare «Visto Sonia com'è bella Giulia anche in tuta? E tu Giulia però dovrai aspettare ancora un po' anni per avere l'esperienza di Sonia...tanti tani anni». E se Signorini si diverte a colpire la moglie di Bonolis sul tasto dell'età, la Bruganelli lancia a sorpresa una frecciatina contro la Salemi «Diciamo che per Giulia continuerei a puntare ancora per un po’ sul fisico».

La rivincita di Giulia Salemi

La Salemi sorride alla battuta, ma poi lancia l'affondo chiedendo a Signorini: «Tu mi hai presa per il fisico?». «No, per l’intelligenza» risponde divertito il conduttore, mentre la Salemi torna al posto soddisfatta tra gli applausi del pubblico e dei social. Ma come mai la Bruganelli lancia queste provocazioni, c'è qualcosa di non detto con la Salemi?

