Sonia Bruganelli e Laura Freddi, gli auguri su Instagram cancellano ogni rivalità

Laura Freddi compie 50 anni e, per lei, arrivano auguri speciali quelli di Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, un tempo fidanzato proprio con la Freddi. Negli ultimi anni, il gossip ha parlato di una presunta rivalità tra le due donne, ma anche oggi Sonia ha smentito tutto. Su Instagram, Sonia ha pubblicato una story Instagram: «Auguri amica, quanto ci piace metterlo in mezzo?» a corredo di un collage in cui tra lei e Laura spicca Paolo Bonolis.

Subito dopo, arriva la seconda story. Bruganelli ha postato una foto in cui è affianco all’amica, sorridente e felice. L’ex Non è la Rai ha apprezzato il gesto, provvedendo a ripubblicare gli scatti tra le sue Stories. Insomma, tra le due donne non c’è alcuna rivalità, anzi, solo amicizia.

Sonia e Laura hanno dimostrato di andare d’amore e d’accordo anche qualche mese fa. La Bruganelli è volata a Dubai e per una puntata ha lasciato vuoto il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. E, a sostituirla, c'era Freddi. Qualcuno parlò di uno sgarro di Alfonso Signorini nei confronti della produttrice. Ma non è così: la moglie di Bonolis disse di essere stata contenta che al suo posto fosse stata chiamata Freddi e smentì che ci fosse stato un tiro mancino nei suoi confronti. «Nonostante le voci che sono circolate tra me e Sonia non c’è nessuna rivalità. Anzi, pur avendo condiviso un affetto importante da parte sua c’è stata grande solidarietà, tanto che a volte scherziamo anche insieme su Bonolis» ha dichiarato Laura a Verissimo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Maggio 2022, 22:43

