Tom Cruise, alla premiere del sequel di Top Gun ci saranno anche Kate e William

Tom Cruise alla riscossa. L'attore è tornato nei panni del tenente della Marina Maverick in Top Gun. La premiere britannica si terrà questa sera a Leicester Square a Londra e sul red carpet con lui sfileranno anche Kate Middleton e il principe William. L'attore 59enne, ha ripreso il ruolo di Pete 'Maverick' Mitchell per la prima volta dall'uscita del film classico nel 1986. Top Gun: Maverick sarà nei cinema del Regno Unito e dell'Irlanda da venerdì 27 maggio.

In vero stile Top Gun, ci sarà azione, dramma e toccanti ritorni al film originale, uno dei più grandi film cult usciti dagli anni '80. Come riporta My London, anche nel sequel, che finora ha ricevuto recensioni entusiastiche dalla critica, Miles Teller interpreta il ruolo di Bradley Bradshaw e Jennifer Connelly interpreta Penny Benjamin. Probabilmente i più grandi nomi alla premiere di stasera saranno Kate e William.

L'evento di raccolta fondi si tiene in aiuto di The Film and TV Charity, che sostiene le persone che lavorano dietro le quinte nel settore cinematografico del Regno Unito. Questa non è la prima volta che Cruise incontra la coppia reale poiché si sono incontrati già in precedenza, così come il defunto principe Filippo e la principessa Diana anche in altre occasioni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Maggio 2022, 21:19

