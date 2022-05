Dayane Mello, paparazzata con il suo nuovo amore: ecco chi è

Dayane Mello beccata col nuovo fidanzato. La modella brasiliana è stata fotografata per le strade milanesi insieme ad un altro volto noto nel mondo della moda, si tratta del modello Carlo Motta. A riprendere il tutto sono state le telecamere di Whoopsee che mostrano l'ex gieffina intenta a scambiarsi un bacio con il modello per poi entrare nella sua macchina.

Nonostante stesse andando a gonfie vele, la storia con l'imprenditore Andrea Turino è ormai giunta al termine. E ora, l'ex gieffina volta pagina con una nuova frequentazione. O, almeno, è quanto si evince dal video pubblicato dal sito Whoopse.it, che riprende una serata e una cena tra amici. Compaiono, infatti, Giulia Salemi e Matteo Evandro, con cui si scambia un saluto affettuoso per le strade milanesi.

Nel mentre, però, la modella brasiliana è stata beccata mentre bacia con delicatezza sulle labbra il modello Carlo Motta, prendendolo per mano, per poi staccarsi da lui e salutare gli amici, infine ricongiungersi col modello, per poi dirigersi nella macchina di lui.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Maggio 2022, 21:01

