Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese insieme: la tenera foto con il bacio a Luna Marì e Davide Bonolis

Continuano gli scatti di Sonia Bruganelli ad Antonino Spinalbese, Luna Marì e Davide Bonolis. Nei giorni scorsi la gossip-news sulla simpatia tra l'ex gieffino e Sonia Bruganelli ha monopolizzato i social. E per questo motivo, l'ex opinionista del GfVip si è trovata costretta a rompere il silenzio spiegando che i due hanno iniziato a frequentarsi per incontri professionali. Ciò non toglie che tra Antonino Spinalbese e Sonia Bruganelli sia nata una spleandida amicizia. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Antonino Spinalbese e Sonia Bruganelli, le «serate improvvisate» con i figli Luna Marì e Davide Bonolis: «Tata»

Non è la prima volta che i due vengono pizzicati insieme.

Dallo scatto social non si può fare a meno di notare l'amore che papà Antonino prova per la sua piccola Luna. Proprio la bimba, nata lo scorso luglio, lo ha aiutato a superare il dolore per la separazione da Belen, poco dopo la nascita della loro figlia.

