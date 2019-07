Soleil svela il motivo della crisi con Jeremias, poi parla di figli

Venerdì 19 Luglio 2019, 09:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

are abbiano fatto pace dopo unMolto si è detto su questo periodo di allontanamento e molte sono state le ipotesi su cosa potesse averlo scatenato. Si era parlato anche di tradimento ma dopo un lungo silenzio la coppia ha spiegato a ChiI due si sono separati dopo una vacanza insieme a causa di un comportamento di Jeremias che non sarebbe piaciuto però all Sorge: «Si è ingelosito perché, mentre eravamo in barca con altre persone, ho indossato un costume troppo trasparente e non mi è piaciuto il modo in cui me lo ha fatto notare». Ecco svelato il mistero della crisi, un banale motivo per un litigio che però ha portato i due ad essere più uniti di prima visto che sembra stiano facendo prove di convivenza.Jeremias ha poi chiarito la sua posizione: «Non mi piaceva il contesto. Il problema non era lei, ero infastidito e così ho deciso di andare via. Ho smesso di seguirla su Instagram, è vero, perché mi doveva passare e non volevo vedere altre foto. Ma poi ci siamo chiariti». La coppia è più innamorata di prima e dopo la convivenza sogna una famiglia, non nascondendo il desiderio di avere un figlio.